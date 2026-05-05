◇インターリーグドジャース8―3アストロズ（2026年5月4日ヒューストン）ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地・ヒューストンでのアストロズ戦に勝利を収め、連勝とした。序盤から打線が活発に得点を積み重ね、「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は5打席に立ち、無安打で自己ワーストの24打席連続無安打となったが、2四球を選ぶなど1打点2得点の働きで勝利に貢献した。先発の山本由伸投手（27）は持ち味の安定感を