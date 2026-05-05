俳優・徳永えり（37）が、5日までに自身のYouTubeチャンネル「徳永えりの日常」を更新し、Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』の感想を語った。【動画】「顔も髪もボロボロ」…徳永えり『地獄に落ちるわよ』鑑賞後の姿徳永は「顔も髪もボロボロ」状態でカメラの前に登場。『地獄に落ちるわよ』を観終わった直後で「あまりにも食らってしまって、ちょっと立て直せない」としみじみ語った。主演の戸田恵梨香（37）とは事務所