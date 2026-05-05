5月4日は、東京・練馬で30.5°Cを記録したほか、山梨県・甲府市や東京・八王子市でも30°Cを超え、関東地方では今年初めての「真夏日」となりました。【写真で見る】事故相次ぐ「潮干狩り」 注意点は？一方、各地の海では潮干狩り中に海に流される事故が相次いでいます。なぜ、このような事故が起きているのでしょうか。「急に夏みたいに暑かった」暑さで盛り上がるお祭り東京・府中市で行われている「くらやみ祭」。4日、府中市で