元宝塚歌劇団星組トップ娘役で女優の妃海風（ひなみ・ふう＝37）が5日、カンテレ「よ〜いドン！」（関西ローカル）に出演。前回に続き、初挑戦した町歩きロケのパート2が放送された。同番組の名物コーナー「となりの人間国宝さん」で、京都・北野白梅町の平野神社に立ち寄った妃海。番組司会の円広志が「こんなに楽しんでロケする人は珍しい」と感心するほど、初めてとは思えないリラックスムードを見せた。同神社の宮司の妻がハー