プロ野球・阪神は5日、6人の選手を入れ替えました。1軍登録された嶋村麟士朗選手は今シーズン1軍で2試合に出場し3打数1安打、打率.333の成績。4月23日に抹消されて以来の1軍登録となります。投手では3年目の椎葉剛投手と、現役ドラフトで加入2年目の畠世周が今季初昇格となります。抹消されたのは前日の中日戦で5回5失点で敗戦投手となった門別啓人投手、同じく前日に登板し2回2失点だった石黒佑弥投手、ここまで9試合打率.235の1