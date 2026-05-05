南海キャンディーズ山里亮太（49）が5日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）にMCとして生出演。子どもの数が過去最少になったとのニュースに反応した。総務省によると4月1日時点で15歳未満の子どもの数が前年より約35万人少ない約1329万人になったといい、番組では、1982年から45年連続で減少し過去最少となったことなどが伝えられた。山里は「これ、危機的状況だと思っていて、この結果はつまりは、今までやってきたこ