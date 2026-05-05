きょうは強い日差しが照りつけて、各地で汗ばむ陽気になるでしょう。 【写真を見る】東海地方は午後も広く晴れ 名古屋や岐阜で予想最高気温24℃ 風はやや強く日差しが強いため紫外線対策を 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（5/5 昼） 正午前の名古屋市内はすっきりとした青空が広がっています。この時間の気温は19.5℃で空気がカラッとしています。 きょうは午後も広く晴れるでしょう。沿岸部を中心に風がやや強く吹く予想です