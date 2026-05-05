敵地エンゼルス戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は4日（日本時間5日）、敵地エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場し、6回に今季初の二塁打を放った。1900年以降でメジャーデビューから長打が連続して本塁打となった最長記録が14で途絶えた。村上は2-0の4回1死一塁の第3打席、エンゼルス先発ソリアーノの98.1マイル（約157.9キロ）のストレートを強振。中越え14号2ランを放っていた。6回2死走者なしで迎えた