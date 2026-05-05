◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神椎葉剛投手▽阪神畠世周投手▽阪神嶋村麟士朗捕手▽巨人宮原駿介投手▽広島益田武尚投手▽広島工藤泰己投手▽広島林晃汰内野手【出場選手登録抹消】▽阪神門別啓人投手▽阪神石黒佑弥投手▽阪神岡城快生外野手▽ＤｅＮＡ竹田祐投手▽巨人ルシアーノ投手▽広島大瀬良大地投手▽広島佐々木泰内野手▽ヤクルト奥川恭