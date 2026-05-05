◆米大リーグカブス５X―４レッズ（４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が４日（日本時間５日）、本拠地・レッズ戦に「５番・右翼」で先発出場。４回に一時同点となる超特大の６号３ランを放つなど３打数２安打３打点と躍動した。ナ・リーグ中地区首位のチームは１点を追う９回に逆転サヨナラ勝ち。劇的な勝利で連勝を「６」に伸ばした。３―４の９回。先頭のクローアームストロ