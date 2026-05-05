【セリア】から、日々の事務作業や書類整理をスムーズにしてくれそうな便利グッズが登場しています。今回注目するのは、線を引く際の手元の狂いを防いでくれる定規と、プライバシー保護に役立つユニークなスティックのり。どちらもシンプルながら工夫が凝らされた設計で、家庭や職場での小さな悩みに寄り添ってくれそうです。 ズレを気にせず線が引ける！「すべらない定規」 青いラインの部分を軽く押