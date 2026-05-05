歌手のＤｒｅａｍＡｍｉがマツダスタジアムでのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。マツダスタジアムで１日に行われた広島―中日戦に来場したＤｒｅａｍＡｍｉ。インスタグラムで「広島カープのホーム戦、マツダスタジアムにて人生初の国歌斉唱『Ｚｏｏ〜君がいるから〜』もパフォーマンスさせていただきました！！マツダスタジアムにて持ち歌を歌唱する事は珍しいようで、貴重な機会をいただきとても嬉しく思いま