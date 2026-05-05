◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（５日・ベルーナドーム）ソフトバンクは４日の西武戦で内容の悪かった徐若熙と伊藤優輔の両投手の出場選手登録を抹消した。中１６日の復帰戦となった徐若熙は４回を１４安打７失点で、再び２軍降格となった。２番手で登板した伊藤優輔は３回を５安打４四球の３失点。試合後、小久保監督が「ストライクが入らないから」と抹消理由を説明していた。この日の補充はなく、６日に杉山一樹が１軍再