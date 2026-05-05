フジテレビの宮澤智アナウンサーが3日、自身のインスタグラムを更新。やさしい笑みをたたえながら抱っこするショットをアップし、反響を呼んでいる。 【写真】見つめ合う姿がママの顔幸せあふれる至極の瞬間 「5月2日 6歳のお誕生日おめでとう」と記した宮澤アナ。「最近甘えん坊が増していてますます愛おしい存在健康で長生きしてくれるのを願うばかり」と、愛犬をぎゅっと抱きしめる姿を公開。イチゴののったケ&