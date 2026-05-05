香川県丸亀警察署 妻(84)を殴ってけがをさせたとして、香川県善通寺市の無職の男(85)が5日、傷害の疑いで警察に現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は5日午前8時半ごろ、自宅で、同居している妻の頬を1回平手打ちし、まぶたの上から出血させる軽いけがを負わせた疑いが持たれています。 約10分後に妻から「夫に殴られた」と110番通報があり、警察が駆けつけて9時20分ごろに現行犯逮捕しました。 警察の調べ