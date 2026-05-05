労働者の団体行動権は、権益を守り、労使間の力の均衡を維持する重要な装置だ。しかし、あらゆる権利がそうであるように、ストライキも社会的コストを伴う。労働経済学は、設立初期の労組がストの実際のコストを過小評価する傾向があるとみる。個人が負担する賃金損失よりも、集団の雰囲気に流されてストに参加する「バンドワゴン効果」だ。しかし、実際のスト参加者は全従業員の約30％にとどまる。スト予告日に休暇申請が増え、不