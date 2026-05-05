ホルムズ海峡に停泊していた海運会社HMMの多目的運搬船「ナム（NAMU）」に乗船していた韓国国籍の船員6人を含む乗組員24人全員の無事が確認された。5日午前10時ごろ、海洋水産部は報道向けの公示で「HMM NAMU（ナム）号に乗船していた韓国国籍の船員6人を含む乗組員24人全員が被害を受けていないことが確認された」と明らかにした。海洋水産部は、当該船舶の火災は鎮火しており、追加の被害はないとみられるとも伝えた。ただし、当