NPB(日本野球機構)は5日の公示を発表。DeNAは竹田祐投手の登録を抹消しました。2年目の竹田投手は前日の広島戦で今季4度目のマウンドに立ちます。初回に坂倉将吾選手に満塁ホームランを浴びリードを許しますが、2回にDeNA打線がつながり1点差に詰め寄ると、打席にあがった竹田投手が三遊間を抜けるヒットでチャンスを拡大。そして1アウト1、3塁から三森大貴選手のセカンドゴロの間に3塁ランナーが生還し、この回4点目で同点としま