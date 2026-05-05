「エンゼルス０−６ホワイトソックス」（４日、アナハイム）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が六回の第４打席で右翼線二塁打を放った。これでメジャーで初めて本塁打以外の長打を放った。きれいに右翼線へはじき返し、全力疾走で二塁を陥れた村上。ここまでメジャー最多タイの１４本塁打を放っているが、本塁打以外の長打がない珍現象が続いていた。マルチ安打とし、状態のよさを伺わせた村上。四回の第３打席ではカウン