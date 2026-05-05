テレビ東京は５日、この日の経済ニュース番組「ＷＢＳ（ワールドビジネスサテライト）」（後１０・００）で歌手・中森明菜（６０）の独占インタビューを放送すると発表した。番組のエンディングテーマ曲「カサブランカ」を歌う中森は、歌手活動４４周年を迎え、今夏には２０年ぶりとなる待望のライブツアーを控える。インタビューに答えるのは近年の活動では極めて異例で、「経済」への関心や「平和」に対する願い、さらには番