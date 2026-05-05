２日、泰州市の老舗飲食店「留芳茶社」で、地元の朝食「泰州早茶」を楽しむ人たち。（泰州＝新華社配信／湯徳宏）【新華社泰州5月5日】中国江蘇省泰州市は、同省都市サッカーリーグ（蘇超）の人気を背景に、政策資源を集約し、関連事業者と連携して消費機会を多様化させている。ホームゲーム開催時には観戦者や相手チームのサポーターに対して観光や宿泊、ショッピング、駐車場など各種優待サービスを提供。スポーツイベント経済