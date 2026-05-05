シリーズ「SDGs」。貴金属価格の高騰で教育現場での楽器の調達が難しくなるなか、思い出の楽器を寄付することで子どもたちの音楽活動を支援するふるさと納税が注目されています。埼玉県川越市の川越第一中学校・吹奏楽部。30人以上の部員を抱え、活動を続けていますが、今、ある問題に直面しています。部員「後ろがへこんでいます。押すところが固まっちゃって、戻ってこなかったりとか」楽器の“老朽化”。代々、引き継がれてきた