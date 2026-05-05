お笑いコンビ・次長課長の河本準一（51）が5日、自身のインスタグラムを更新。「ニューヘアー」を公開した。【写真】「ヒャヒャヒャヒャ」「夏休み少年」ニューヘアーを公開した河本準一河本は「ニューヘアー!!似合ってんの？この髪」と投稿。写真では短くなった新しい髪型を公開した。コメント欄では「ヒャヒャヒャヒャ」「夏休み少年」「かわいい」「なんかコント出来そうじゃない？」などの反響が寄せられている。