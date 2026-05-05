日本発の9人組男性グループ「＆TEAM」のYUMA（22）が4日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。「BTS」のRM（31）との秘蔵エピソードを語った。＆TEAMは、BTSなどを擁する「HYBE」の日本支社が手がけている。先輩のBTSについて、YUMAは「本当にかっこいいですね」、TAKIは「オーラが凄いですね」と話した。YUMAは「僕が筋トレをしていた。ディップスっていう胸を鍛える動きをしていた