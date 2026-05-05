５日午前８時１５分頃、秋田県由利本荘市東由利法内の田んぼで、近くの農業男性（４８）が体長約１メートルのクマに襲われた。男性は顔や腕にけがをし、ドクターヘリで秋田市内の病院に搬送された。搬送時に意識はあったという。県警によると、秋田県内でのクマによる人身被害は今年初めて。由利本荘署の発表によると、男性は田んぼの見回り中にクマに襲われ、近くの店舗に助けを求めた。現場は民家が点在する田園地帯。