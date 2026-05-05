唯一無二の構造を持つ渋滞名所「美女木JCT」「あの橋、何段重なってるの……？」 【ナニコレ!?】これが「美女木JCT」のトンデモ構造です！（写真）同乗者が思わずこう漏らした場所が、国道298号の「美女木八幡」交差点（埼玉県戸田市）です。ここは、とにかく多くの橋桁が折り重なる独特の構造をしています。この上に「美女木JCT」があるためですが、一体どんな構造をしているのでしょうか。国道298号は埼玉県を東西に結ぶ「外