犬の『幸福度』をあげる方法５選 愛犬に幸せを実感してもらうために、どのような接し方やお世話の仕方をすべきか考えることのある飼い主さんは少なくないでしょう。ここでは、犬の幸福度をあげる方法のヒントをご紹介します。 1.質の高いスキンシップ 犬は飼い主とのスキンシップによって、ストレス度が下がり、幸福度が上がることが研究によって判明しています。しかし、ただ触れるだけでなく、犬が飼い主からの愛情