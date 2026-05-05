ダイソーのタッチアップ式サンシェードは、流行りの傘型よりストレスフリーに使えて便利です。取り出すだけで一瞬で広がり、収納もコンパクトでドアポケットにすっきり収まる優秀設計。遮光性やフィット感も抜群で、車内の暑さ対策にぴったり。とにかく扱いやすさが群を抜いているので、見かけたら即買い推奨です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：タッチアップ式サンシェード（スタンダード・切れ込み有り）価格：￥330