大事な予定のところにマーカーを引いたら、スケジュール変更に…。せっかくキレイに使っていた手帳に修正テープなんて…ということありませんか？そこで活躍してくれるのが、ダイソーの高機能文房具。マーカーと消しペンが一体になったペンで、キレイに修正することができるんです！実際に使ってみたのでご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：消せるマーカー（2本、ローズレッド、パープル）／消せるマーカー（2