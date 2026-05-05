ダイソーのペット用食器洗いシートは、重曹とメラミンのW素材でぬめり汚れをしっかり落とせる便利アイテム。洗剤不要で香りも残らず、ペットにやさしい設計が魅力です。シート状で食器の形にフィットし、使い捨てしやすい衛生的な仕様もポイント。毎日の食器洗いを手軽にしてくれる優秀グッズです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ペットにやさしい食器洗いシート（3枚）価格：￥110（税込）内容量：3枚販売ショップ：ダ