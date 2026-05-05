ティーウェイ航空は、公式サイト限定の「t'割」セールを5月1日から31日まで開催している。設定路線と片道総額運賃は以下の通り。いずれも燃油サーチャージ、空港施設使用料を含む総額運賃。日本発の旅程で割引コード「MAY26」を入力すると、最大10％オフとなる。数量限定で、売り切れ次第終了となる。搭乗期間は5月1日から10月24日まで。・ソウル/仁川発着佐賀（13,520円）、福岡（14,670円）、大阪/関西（16,230円）、東京/成田（