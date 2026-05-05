メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。今回は目の形別アイシャドウの塗り方をご紹介！タレ目・ツリ目・小粒目・切れ長目に合わせた塗り方で、マネするだけでデカ目見えが叶います。同じアイシャドウを使い分けるだけで印象が変わるテクニックは必見です。【詳細】他の記事はこちら?タレ目さんのアイシャドウの塗り方タレ目さんのアイシャドウは、上まぶたに締め色を目尻から少し跳ね上げるように、角度をつけて塗