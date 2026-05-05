4日夜、広島市の飲食店で火事がありました。出火当時、営業中でしたが客や従業員にケガはありませんでした。火事があったのは広島市佐伯区五日市の「焼肉 和平」です。消防によると、4日午後8時前、従業員などから「ダクトから火が出ている」と通報がありました。火は5日午前0時すぎに消し止められましたが、店舗は全焼し周辺の建物にも延焼しました。■目撃した人「遠くから見てもオレンジ色の炎がすごくあってものが崩れたりした