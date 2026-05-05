ゴールデンウィークも終盤です。 【写真を見る】ゴールデンウィーク終盤！熊本城には1万2000人が来園見込み小学4年生「生まれた年に地震があったんだな…」 "こどもの日"の5月5日、県内の観光地は多くの親子連れでにぎわっています。 県内屈指の観光地、熊本城には今日一日で1万2000人の来園者を見込んでいるということです。 観光客にお話しをうかがうと・・・ 北海道から親子「初めてです（初