NPB(日本野球機構)は5日の公示を発表。巨人は宮原駿介投手を1軍登録し、ルシアーノ投手を登録抹消しました。今季初昇格の宮原投手は2024年ドラフト5位で入団した23歳左腕。プロ1年目の昨季は14試合に登板し2ホールドを挙げました。今季のオープン戦では3試合に投げ1セーブ、防御率0.00。ファームでは9試合登板で防御率4.15ですが、奪三振率は10.38を記録しています。前日4日より1軍に合流していました。一方、抹消のルシアーノ投手