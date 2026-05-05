昭和歌謡、昭和ポップスにスポットライトを当てたラジオ番組『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス』（ラジオ関西）の4月3日放送回では、“桜ソング”を特集。昭和から平成にかけて変化した「桜」のイメージについて、番組パーソナリティーの中将タカノリさん（シンガーソングライター、音楽評論家）と橋本菜津美さん（シンガーソングライター、インフルエンサー）が語り合った。意外に少ない昭和の桜ソング？その理由は