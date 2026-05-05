アメリカ・ニューヨークのメトロポリタン美術館で4日、毎年恒例のファッションの祭典「メットガラ」が開催され、きらびやかな衣装をまとった俳優やアーティストらがカーペットを彩りました。例年5月の第一月曜日に開催される「メットガラ」の今年のテーマは『コスチューム・アート』で、衣服をまとう体そのものに焦点を当てるものです。それぞれのスタイルでテーマを表現した俳優やアーティストが集結し、女子テニスの大坂なおみ選