●アストロズ3−8ドジャース○＜現地時間5月4日ダイキン・パーク＞ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間4日、敵地でのアストロズ戦に「1番・指名打者」でフル出場。3打数無安打で5試合連続のノーヒットに終わった。アストロズ先発はオープナー起用の左腕オカート。初回の第1打席はプレーボール第1球、外角低めのフォーシームを狙うも、三遊間の真ん中を守っていた三塁手へのゴロに倒れた。同点