地震や豪雨などの災害が発生すると、テレビやインターネット、街頭などで「災害支援募金」の呼びかけを目にする機会が増えます。「少しでも役に立てば」と寄付をする人が多い一方で、「このお金は具体的にどう使われているのか分かりにくい」と感じる声も少なくありません。 実際、災害支援の募金はどのように配分され、被災地に届けられているのでしょうか。その仕組みをわかりやすく解説します。 募金には