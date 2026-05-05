マーベル『アベンジャーズ』ロキ役などでお馴染みのトム・ヒドルストン主演最新作『サンキュー、チャック』が公開中だ。スティーヴン・キングの小説を原作とする感動ミステリー。39歳で生涯を終えるチャックの人生と、世界の崩壊……一つ一つが解き明かされた先に待っているのは、今この瞬間を生きることの喜び。 この映画の日本公開を記念して、THE RIVERではトム・ヒドルストンへ単独インタビュ