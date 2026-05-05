5月4日の「スター・ウォーズの日」を祝って、ルーク・スカイウォーカー役マーク・ハミルとバラク・オバマ元米大統領がコラボレーションだ。2026年6月19日にシカゴにオープンする記念館「オバマ大統領センター」の告知に合わせて共演した。 YouTubeに掲載された映像では、マーク・ハミルが“フォース”を使ってオバマにテレパシー。「聞こえ