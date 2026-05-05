6回5安打3失点で3勝目【MLB】ドジャース 8ー3 アストロズ（日本時間5日・ヒューストン）ドジャース・山本由伸投手は4日（日本時間5日）、敵地でのアストロズ戦に先発登板し、6回5安打3失点にまとめて3勝目（2敗）を手にした。8三振を奪う内容に「自分のフォームで投げ込めた」と振り返った。1点の援護をもらって迎えた初回、1死からアルバレスに右前打、ウォーカーに四球を与え、アルトゥーベの右前打で同点とされた。さらに、