第3打席は二塁打【MLB】エンゼルス ー Wソックス（日本時間5日・アナハイム）ホワイトソックス・村上宗隆内野手は4日（日本時間5日）、敵地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。6回の第4打席で右翼線を破る二塁打を放った。そして同時に、自身が継続していたメジャー記録が終了することになった。初回の第1打席は四球、第2打席はニゴロだったが、2点リードの4回1死一塁、ソリアーノの98.1マイル（約157.9キロ）