山本由伸投手（２７）が４日（日本時間５日）の敵地アストロズ戦に今季７度目の先発登板し、６回を５安打３失点、毎回の８奪三振の力投で３勝目をマーク。８―３とチームを連勝に導いた。シンカー、スプリット、フォーシームと各球種で自在に三振を積み重ね、リズムを崩さなかった。立ち上がりの初回は二死一、二塁からアルトゥーベに右翼線に落ちる適時打で同点とされ、続くマシューズへの初球が暴投となって逆転を許す。しか