Kep1erのキム・チェヒョンが、衣装を巡る議論に対して冷静に対応したと話題だ。キム・チェヒョンは最近、SNSを更新。【写真】“肌見せすぎ”の声が出たチェヒョンのピンクウェア「ハイキックが苦手なダンス歌手キム・チェヒョン」というユーモアあふれる文章とともに公開された写真には、バレエスタジオを訪れた彼女の姿が収められている。（写真提供＝OSEN）キム・チェヒョンキム・チェヒョンは、長いリボンで髪を飾った愛らしい