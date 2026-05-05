【モデルプレス＝2026/05/05】フリーアナウンサーの有働由美子が5月4日、自身のInstagramを更新。アスパラガスを使った料理を公開した。【写真】57歳ベテランアナウンサー「半熟の黄身が最高」アスパラ丸ごと使った料理◆有働由美子、旬のアスパラ丸ごと使った料理披露有働は「アスパラ」と添え、旬のアスパラガスを丸ごと使った料理の写真を投稿。表面にほんのりと焼き色がついたアスパラガスの上に、白身がカリカリで黄身が半熟