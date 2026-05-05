お笑いコンビ「千鳥」ノブのめいで、自転車ＢＭＸ女子の早川優衣（２４）が挙式を報告した。５日に自身のインスタグラムを更新し「人生でいちばん幸せな日大好きな人たちに囲まれて、大好きな人との結婚式。どの瞬間も笑顔いっぱいで、愛に溢れた、温かくて幸せすぎる時間でした」とウェディングドレス姿を投稿。「ご列席くださった皆さま、いつも見守ってくださる皆さま全ての方へ感謝の気持ちでいっぱいです。これから