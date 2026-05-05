高松北警察署 知人女性を傘で殴るなどしてけがをさせたとして、高松市の作業員の男(46)が5日、傷害の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は4月29日午前6時半ごろ、男の自宅で、知人女性（50代）の右腕などを傘で複数回殴った上、同じ日の午後8時ごろに女性の顔を拳で殴るなどして、腕と顔に打撲などの軽いけがをさせた疑いが持たれています。 5月4日、女性から「暴力を受けました」と届け出を受けた警察が捜査