大相撲夏場所（１０日初日、両国国技館）に向けた時津風一門の連合稽古が５日、国技館内の相撲教習所で行われた。大関・霧島（音羽山）は幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）、同・大栄翔（追手風）らを相手に計１７番取って１５勝２敗。動きの良い藤ノ川相手にも得意の左四つの形をつくってから、冷静に寄り切るなど、安定した取り口を見せた。「途中で息が上がったが、最後までいい感じで稽古をできた。藤ノ川は動きが早いから、動き負