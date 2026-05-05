サッカー日本代表ＤＦ長友佑都の妻で、４児の母のタレント・平愛梨が、子どもたちの写真を公開し注目を浴びている。４日にインスタグラムで「ＧＷ始まってた学校はお休みだと認識してたのに４男児引き連れて幼稚園に行ったらだぁれもいないお休みだ汗)」とお茶目なエピソードを明かした平。「とりあえずパン屋さん寄って少しお散歩して記念に兄弟ショット撮ろうかーと『写真撮るよー』と言ったら並んで自由にポーズとっ